Хочет 1 млн рублей: Ивлеева подала апелляцию после решения суда о взыскании с производителя мебели 6 тысяч

Блогер Анастасия Ивлеева подала апелляцию на решение суда о взыскании с производителя мебели 6 тыс. рублей. Она требует у петербургского ИП 1 млн рублей.

О подаче апелляции узнала Газета.Ru.

Блогер настаивает, что заказала у мебельной фирмы премиальную гардеробную. Компания получила аванс и исчезла.

Руководитель компании заявил, что никуда не пропадал, но произошла задержка.

Ранее сообщалось, что сама компания подаст встречное заявление на Ивлееву о защите деловой репутации. Предприниматель решил, что проигрыш в суде ударил по имиджу фирмы.

До этого мы писали, что певица Кристина Орбакайте отсудила 5 тыс. рублей у бизнесмена из Южно-Сахалинска. Они взаимно обвинили друг друга в срыве концерта. Суд не встал ни на чью сторону, исполнительнице удалось взыскать только часть расходов на адвокатов.