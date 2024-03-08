Блогера Настю Ивлееву ждет новое судебное разбирательство

Петербургская мебельная фирма, у которой оскандалившаяся блогер Анастасия Ивлеева отсудила 6 тысяч рублей, решила подать встречное исковое заявление с целью защиты деловой репутации.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, проигранное в суде дело сильно ударило по имиджу компании, предлагающей клиентам премиальную мебель.

Как рассказал изданию глава фирмы, заказ Ивлеевой был выполнен в полном объеме, но с небольшой задержкой. Он подчеркнул, что сейчас идет подготовка апелляции на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга.

При этом с решением суда первой инстанции не согласилась и сама Ивлеева, ее юристы также готовят апелляцию. Блогера не устроила сумма компенсации, которая составила всего 6 тысяч рублей. Телеведущая считает, что фирма должна выплатить ей миллион рублей.

Ранее мы писали, что певица и телеведущая Ольга Бузова раскритиковала оскандалившуюся после организации «голой» вечеринки блогершу Анастасию Ивлееву. Исполнительницу хита «Мало половин» возмутил пост коллеги, в котором она с гордостью заявила, что впервые в жизни посмотрела ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.