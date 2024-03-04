Певица Кристина Орбакайте отсудила 5 тыс. рублей у бизнесмена из Южно-Сахалинска, где в 2022 году был запланирован концерт. Взысканные средства – часть расходов на адвокатов, артистка требовала 30 тыс.

Подробности приводит Telegram-канал Mash.

По информации источника, после сорванного концерта стороны стали обвинять друг друга в случившемся. Предприниматель арендовал для выступления певицы зал стоимость 321 тыс. рублей, но она не приехала.

Адвокаты взаимно обвиняли друг друга в отмене. В результате суд не встал ни на чью сторону. Тогда исполнительница решила взыскать судебные расходы и получила всего 5 тыс.

Ранее сообщалось, что певица выступила с концертом в Санкт-Петербурге. Во время выступления произошел конфуз – артистка запуталась в платье и упала лицом вниз. Затем Орбакайте перевернулась на спину и продолжила исполнять песню. Инцидент произошел под хит «Губки бантиком».