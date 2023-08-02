Екатерина Мизулина заявила о начале прокурорской проверки в отношении Виктории Бони

Московская прокуратура заинтересовалась деятельностью телеведущей и блогера Виктории Бони. Знаменитость хотят проверить на пропаганду запрещенных веществ, пишет Пятый канал со ссылкой на заявление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Общественный деятель обратила внимание правоохранителей и россиян, что блогер призывает в своих социальных сетях употреблять один из галлюциногенных препаратов. При чем подобная реклама наркотических веществ ведется регулярно.

О каком именно средстве говорит Мизулина — неизвестно. Предполагается, что им может оказаться мексиканский галлюциногенный напиток, который запрещен в России. Известно, что сама Боня употребляет его. Об этом она не раз упоминала в общении с подписчиками. Телеведущая пользовалась напитком для поддержания красоты и молодости.

В случае выявления правоохранителями нарушений Боне может грозить административный штраф до 30 тысяч рублей по статье пропаганда наркотических средств с использованием сети Интернет.

Ранее блогер оказалась в топ-100 звезд, подозреваемых в неуплате налогов. Из-за попадания в подобный рейтинг знаменитость в скором времени может оказаться под пристальным вниманием ФНС. Таким образом, составляя списки должников среди звезд, служба намерена избежать повторения ситуация, как с «королевой марафонов» Еленой Блиновской. Ее задержали еще 27 апреля при попытке спешно покинуть Россию. Позже женщине предъявили обвинение в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Кроме того, появились вопросы и к продуктам Блиновской.