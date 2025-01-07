Ханна собрала чемодан в отпуск более чем на 10 миллионов рублей

Исполнительница собирала чемодан и хвасталась сумками: модели Birkin в разных оттенках от марки Hermes, а также босоножки и шлепки от того же бренда. Цена за одно изделие Birkin стартует от двух миллионов рублей. У Ханны представлено сразу шесть вариантов, общая стоимость которых составляет от 10 миллионов рублей.

Напомним, Ханна замужем за продюсером Павлом Курьяновым, их знакомство состоялось в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая артистка принимала участие в конкурсе Miss Kemer International.

Влюбленные узаконили свои отношения в 2015 году, в браке у них родились две дочери: пара растит шестилетнюю Адриану и годовалую Камиллу.

Ранее Ханна похвасталась квартирой в Дубае, которую подарила матери.

Также Ханна выложила фото в купальнике перед отъездом в отпуск.