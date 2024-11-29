Ханна похвасталась квартирой в Дубае, которую подарила матери

Известная певица Ханна рассказала, что подарила матери квартиру в Дубае (ОАЭ). Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Накануне исполнительница призналась, что улетела из России без семьи. Ханна уточнила, что отправилась вместе с матерью в Дубай, куда их привели два важных события, и «ни одно из них не отдых».

Оказалось, что в крупнейшем городе ОАЭ артистка купила квартиру для родительницы. Апартаменты с роскошным ремонтом, собственным гардеробом, большим балконом и шикарным видом певица продемонстрировала в соцсетях.