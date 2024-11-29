Ханна похвасталась квартирой в Дубае, которую подарила матери
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Известная певица Ханна рассказала, что подарила матери квартиру в Дубае (ОАЭ). Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
Накануне исполнительница призналась, что улетела из России без семьи. Ханна уточнила, что отправилась вместе с матерью в Дубай, куда их привели два важных события, и «ни одно из них не отдых».
Оказалось, что в крупнейшем городе ОАЭ артистка купила квартиру для родительницы. Апартаменты с роскошным ремонтом, собственным гардеробом, большим балконом и шикарным видом певица продемонстрировала в соцсетях.
«Ради таких подарков своим близким хочется жить», — поделилась знаменитость.
Ханна замужем за продюсером Павлом Курьяновым, с которым познакомилась в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая певица участвовала в конкурсе Miss Kemer International. Влюбленные поженились в 2015 году, в браке у них родились две дочери: пара растит шестилетнюю Адриану и годовалую Камиллу.
Ранее мы писали, что Ханна запустила бренд и продает косметику на миллионы рублей.