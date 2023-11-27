Ханна и Пашу крестили дочь Камиллу в День матери

В феврале певица Ханна стала мамой во второй раз. У певицы и генерального директора лейбла Black Star Пашу родилась дочь Камилла. В День матери супруги решили крестить малышку.

О крестинах Пашу рассказал на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). На таинстве, судя по всему, присутствовали только родители малышки.

Ханна и Пашу стараются оберегать свою дочь и пока не показывают ее лицо. Поэтому и в честь церемонии они отказались устраивать большое торжество, показав лишь одно фото с крещения.

Певица познакомилась с будущем мужем на конкурсе «Miss Kemer International — 2010», где заняла первое место. В 2015 году они поженились, а в 2018 у пары родилась дочь Адриана. 9 февраля 2023 года артистка стала мамой во второй раз.

Ранее певица Ханна показала, как проводит время со своими детьми. Исполнительница уже активно работает, но старается выкроить время, чтобы побыть с малышками.

Также мы писали о совместной жизни певицы с Пашу. Подробности можете прочитать в этом материале.