Певица Ханна рассказала, как проводит время с детьми.

В феврале 2023 года певица Ханна (Анна Иванова) родила второго ребенка от генерального директора музыкального лейбла Black Star Inc» Пашу (Павла Курьянова). Теперь супруги воспитывают двух дочек. Исполнительница уже активно работает, но старается выкроить время, чтобы побыть с малышками.

Ханна опубликовала на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с участием дочек. Старшая малышка Адриана подошла к певице и сказала, что соскучилась по ней, пока та находилась в другой комнате. Эти слова очень растрогали артистку. Она призналась, что это самые ценные моменты в ее жизни.

У звездного семейства в конце прошлой недели случилось радостное событие — у младшей дочери Камиллы прорезался первый зуб. Из-за этого у супругов поднялось настроение с самого утра. Пашу решил порадовать любимую в честь этого события и подарил ей множество букетов разных размеров.

Ханна познакомилась с влиятельным медиаменеджером в 2010 году на конкурсе красоты «Мисс Кемер», где она заняла первое место. Сначала они просто общались, позже между ними завязались романтические отношения.

Ранее певица честно рассказала о совместной жизни с мужем. Она пояснила, что идеальных отношений не существует, но у них с Пашу одни мечты и цели на двоих. «Я не из тех женщин, которые предъявляют претензии или устраивают истерики своему мужу», — говорила она.