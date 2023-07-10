Певица Ханна о жизни с гендиректором Black Star Inc. Курьяновым: «Я не устраиваю истерики мужу»
Источник: Предоставлено пресс-службой
Певица Ханна и Пашу (прим. редакции: Павел Курьянов — генеральный директор лейбла Black Star Inc.) вместе уже 12 лет. В этом году они стали родителями во второй раз — у пары родилась дочка Камилла. Также Ханна и Пашу воспитывают 4-х летнюю Адриану. Певица рассказала порталу «Страсти» о том, в чем секрет идеальных отношений и почему важно иметь общие взгляды на жизнь.
- Как вы отметили День семьи, любви и верности?
Ханна: Я работала в этот день. А так мы бы точно устроили свидание! У нас сейчас столько работы, что нам не хватает времени друг на друга. Но мы знаем, что это вопрос времени. Мы оба идём к своим целям. И для нас это важно. Пашу научил меня быть трудоголиком.
- А можете вспомнить ваше самое романтичное свидание с Пашу?
Ханна: Это было в День cвятого Валентина. Мы сидели на подоконнике с шикарным видом на ночную Москву и разговаривали о планах на будущее. Зная, что я не пью алкоголь, Пашу протянул мне бокал шампанского и попросил сделать хотя бы глоток. На дне бокала я увидела обручальное кольцо.
- Как вы считаете в чем секрет идеальных отношений?
Ханна: Идеальных отношений не существует, везде есть свои нюансы. Сила нашего брака с Пашу в том, что у нас одни мечты и цели на двоих. Мы много общаемся и обсуждаем наши дальнейшие планы.
- Из-за чего вы можете поссориться?
Ханна: Я не из тех женщин, которые предъявляют претензии или устраивают истерики своему мужу. Раньше я очень переживала, что Пашу много работает. А потом я поняла, что для него это важно. И теперь мы вместе много работаем. (Улыбается.) Это нереально заряжает. Когда с тобой в квартире живёт человек, у которого куча амбиций, идей. И он не просто мечтает, а конкретно работает для достижения своих целей. Ты не можешь оставаться в стороне и просто сидеть дома и жарить яичницу.
А ещё я обижалась на Пашу за то, что он критикует меня. Это касалось не личных, а профессиональных моментов.
Когда у тебя в семье есть человек, который не просто высказывает своё мнение, а конкретно его либо навязывает, либо конструктивно критикует, это не всегда легко…
Как женщине, мне все время хотелось с ним поспорить. Но сейчас мы научились разделять работу и личное. Он критикует меня, как артистку, не как жену.
- В этом году вы стали родителями во второй раз. Как это повлияло на ваши отношения?
Ханна: Мы стали в миллиард раз счастливее!