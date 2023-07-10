Певица Ханна о жизни с гендиректором Black Star Inc. Курьяновым: «Я не устраиваю истерики мужу»

Певица Ханна и Пашу (прим. редакции: Павел Курьянов — генеральный директор лейбла Black Star Inc.) вместе уже 12 лет. В этом году они стали родителями во второй раз — у пары родилась дочка Камилла. Также Ханна и Пашу воспитывают 4-х летнюю Адриану. Певица рассказала порталу «Страсти» о том, в чем секрет идеальных отношений и почему важно иметь общие взгляды на жизнь.

- Как вы отметили День семьи, любви и верности?

Ханна: Я работала в этот день. А так мы бы точно устроили свидание! У нас сейчас столько работы, что нам не хватает времени друг на друга. Но мы знаем, что это вопрос времени. Мы оба идём к своим целям. И для нас это важно. Пашу научил меня быть трудоголиком.

- А можете вспомнить ваше самое романтичное свидание с Пашу?

Ханна: Это было в День cвятого Валентина. Мы сидели на подоконнике с шикарным видом на ночную Москву и разговаривали о планах на будущее. Зная, что я не пью алкоголь, Пашу протянул мне бокал шампанского и попросил сделать хотя бы глоток. На дне бокала я увидела обручальное кольцо.