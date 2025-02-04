НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 февраля 2025, 15:00
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Кети Топурия заказала для сына торт за 400 тысяч рублей

Кондитер Синицкий заявил, что Кети Топурия потратила на торт для сына 400 тысяч.
Кети Топурия заказала для сына торт за 400 тысяч рублей

© Starface.ru

Цена на торт для сына певицы Кети Топурии достигает 400 тыс. рублей. Об этом рассказал кондитер Максим Синицкий.

Его комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

Топурия устроила мероприятие по случаю 4-летия сына. Для мальчика заказали торт, состоящий из нескольких ярусов. Угощение украшали фигурки в виде собак.

Ранее сообщалось, что праздник прошел в московском заведении. Зал украсили бело-голубыми шарами, присутствовали аниматоры и дрессированные собаки.

Певец Дима Билан на свой день рождения заказал торт стоимостью до 500 тыс. рублей. Лакомство было выполнено в виде красного цветка, десерт украсили подсветкой.