Опубликовано 04 февраля 2025, 15:001 мин.
Кети Топурия заказала для сына торт за 400 тысяч рублей
Кондитер Синицкий заявил, что Кети Топурия потратила на торт для сына 400 тысяч.
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Цена на торт для сына певицы Кети Топурии достигает 400 тыс. рублей. Об этом рассказал кондитер Максим Синицкий.
Его комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».
Топурия устроила мероприятие по случаю 4-летия сына. Для мальчика заказали торт, состоящий из нескольких ярусов. Угощение украшали фигурки в виде собак.
Ранее сообщалось, что праздник прошел в московском заведении. Зал украсили бело-голубыми шарами, присутствовали аниматоры и дрессированные собаки.
Певец Дима Билан на свой день рождения заказал торт стоимостью до 500 тыс. рублей. Лакомство было выполнено в виде красного цветка, десерт украсили подсветкой.