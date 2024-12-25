«Хотели удивить»: известна цена торта на дне рождения Димы Билана

Известна стоимость торта на дне рождения певца Димы Билана. Кондитер Максим Синицкий сообщил, что цена такого лакомства могла составить до 500 тыс. рублей.

Об этом узнал Telegram-канал «Звездач».

Билан выбрал для праздника торт в виде цветка красного цвета. Дополнительно десерт украсили подсветкой.

Кондитер отметил, что в данном случае важны не только кондитерская часть, но и технологии.

«Это всегда интересно, видно, что люди запарились и хотели удивить. Это искусство. Стоит такой торт от 300 до 500 тысяч рублей», - сказал Синицкий.

Ранее сообщалось о стоимости торта на дне рождения дочери блогера Ксении Бородиной. Теона отмечала 9-летие – для праздника изготовили торт стоимостью от 300 до 500 тыс.