Опубликовано 25 декабря 2024, 13:231 мин.
«Хотели удивить»: известна цена торта на дне рождения Димы Билана
Кондитер Синицкий рассказал, что торт на дне рождения Билана стоил до 500 тысяч.
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Известна стоимость торта на дне рождения певца Димы Билана. Кондитер Максим Синицкий сообщил, что цена такого лакомства могла составить до 500 тыс. рублей.
Об этом узнал Telegram-канал «Звездач».
Билан выбрал для праздника торт в виде цветка красного цвета. Дополнительно десерт украсили подсветкой.
Кондитер отметил, что в данном случае важны не только кондитерская часть, но и технологии.
«Это всегда интересно, видно, что люди запарились и хотели удивить. Это искусство. Стоит такой торт от 300 до 500 тысяч рублей», - сказал Синицкий.
Ранее сообщалось о стоимости торта на дне рождения дочери блогера Ксении Бородиной. Теона отмечала 9-летие – для праздника изготовили торт стоимостью от 300 до 500 тыс.