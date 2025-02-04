Аниматоры и дрессированные собаки: как сын Кети Топурии отметил 4-летие

Кети Топурия устроила день рождения сына с дрессированными собаками и аниматорами. Об этом стало известно из соцсетей.

Кети Топурия и ее муж Лев Деньгов организовали роскошный праздник для своего сына Адама. Мальчику исполнилось 4 года. Праздник прошел в одном из московских заведений — зал был украшен бело-голубыми шарами, а на само мероприятие звездные родители позвали аниматоров и даже дрессированных собак.

«Уже много лет детские праздники для нашей семьи организовывает мое любимое агентство. Спасибо большое, это был замечательный день, взрослые и дети получили огромное удовольствие! Ждем следующих праздников, дорогие», — рассказала Топурия.

В конце вечера в зал вынесли большой четырехъярусный торт, украшенный фигурками собак.

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