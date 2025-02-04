НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 февраля 2025, 12:01
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Аниматоры и дрессированные собаки: как сын Кети Топурии отметил 4-летие

Топурия устроила день рождения сына с дрессированными собаками и аниматорами.
Аниматоры и дрессированные собаки: как сын Кети Топурии отметил 4-летие

© Starface.ru

Кети Топурия устроила день рождения сына с дрессированными собаками и аниматорами. Об этом стало известно из соцсетей.

Кети Топурия и ее муж Лев Деньгов организовали роскошный праздник для своего сына Адама. Мальчику исполнилось 4 года. Праздник прошел в одном из московских заведений — зал был украшен бело-голубыми шарами, а на само мероприятие звездные родители позвали аниматоров и даже дрессированных собак.

«Уже много лет детские праздники для нашей семьи организовывает мое любимое агентство. Спасибо большое, это был замечательный день, взрослые и дети получили огромное удовольствие! Ждем следующих праздников, дорогие», — рассказала Топурия.

В конце вечера в зал вынесли большой четырехъярусный торт, украшенный фигурками собак.

Ранее мы писали о том, что певица Пелагея организовала день рождения дочери без ее отца Ивана Телегина.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Кети Топурия
день рождения