Кети Топурия снялась в купальнике на пляже через полгода после родов

Артистка улетела отдыхать с семьей к океану. Перед камерой знаменитость предстала в белом купальнике и солнцезащитных очках. На фоне можно было заметить пальмы и океан.

Кети Топурия вышла замуж за Льва Деньгова в 2020 году. Спустя год у супругов появился общий ребенок. Мальчика назвали Адамом. У певицы также есть дочь Оливия от первого брака с предпринимателем Львом Гейхманом. Певица признавалась, что первое время наследница не воспринимала отчима всерьез и не реагировала на его замечания, однако мужчине удалось найти подход к ней. В июле минувшего года исполнительница родила вторую дочь Николь.

Ранее Кети Топурия раскритиковала имидж певца SHAMAN.

Также сообщалось, что дочь Кети Топурии дебютировала на модном показе.