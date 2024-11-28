«Наша модель»: дочь Кети Топурии дебютировала на модном показе

Певица Кети Топурия рассказала, что ее девятилетняя дочь Оливия приняла участие в модном показе российского дизайнера. Девочка дебютировала на подиуме, а звездная мама сняла это на видео. Кадры появились в соцсетях.

«Наша модель», — написала солистка группы A'Studio.

Напомним, что артистка родила дочь от бизнесмена Льва Гейхмана. Они развелись в 2017 году, но сохранили общение ради наследницы. Звезда признавалась, что никогда не ограничивала отца в его праве общаться со своим ребенком.

После расставания Кети нашла счастье с бизнесменом Львом Деньговым, от которого родила двух детей. Их сыну Адаму три года, а дочери Николь всего три месяца.

Певица признавалась, что первой про ее третью беременность после мужа узнала телеведущая Ольга Орлова.

Ранее мы писали о том, что Кети Топурия раскрыла, как ей удается совмещать роль певицы и многодетной матери. Исполнительница сформировала свой гастрольный график так, чтобы чаще бывать дома и уделять достаточно времени детям.