«Он мне не по душе»: Кети Топурия раскритиковала имидж певца SHAMAN

Певица Кети Топурия нелестно высказалась о своем коллеге SHAMAN. Она дала понять, что не разделяет всеобщего восторга вокруг его персоны и ей в принципе не нравится его имидж.

По словам солистки группы «А’Студио», у SHAMAN есть хорошие данные, он умеет петь. Но вот как он себя ведет на сцене и какое направление выбрал — ей не по душе.

«Как исполнитель, если говорить о вокальных данных, у него есть голос, да. Но, конечно, его имидж, его направление… Ну, как артист он мне не по душе, просто не для моего вкуса, для кого-то он хороший», - заявила Кети в Youtube-подкасте «За деньги».

Напомним, что SHAMAN ворвался в российский шоу-бизнес пару лет назад. Причем он долгое время пытался пробиться к славе, участвуя в различных вокальных шоу. Поддерживала в начале пути артиста и Алла Пугачева. Но популярность к нему пришла только после того, как он стал исполнять патриотичные песни. Трек «Я русский» и вовсе стал его визитной карточкой.

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