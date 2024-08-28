«Кен и Барби»: Александр Ревва вышел в свет с женой

49-летний певец Александр Ревва появился на закрытии «Новой волны» с женой. Артист опубликовал кадры с мероприятия в соцсети.

В Сочи состоялось закрытие музыкального фестиваля «Новая волна». На красную дорожку вышли многие звезды, в том числе и Александр. Примечательно, что артист был не один, а вместе с женой Анжеликой.

Для выхода в свет Ревва выбрал белый пиджак, рубашку, черные брюки и классические туфли. Анжелика появилась перед камерами в коротком красном платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

К слову, пользователи Сети оценили образы супругов, сравнив их с куклами.

«Кен и Барби! Какие же классные образы. Эффектный выход, а вы — шикарная пара», — высказались подписчики.

Ранее Александр Ревва появился на репетиции «Новой волны» в парике и пижаме. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Артем Алексеев расстался с женой Галиной Безрук из-за ее измены.