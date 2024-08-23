Шоумен Александр Ревва появился на репетиции «Новой волны» в парике и пижаме

Шоумен Александр Ревва оказался одним из гостей фестиваля «Новая волна» в Сочи. Журналисты заметили артиста на репетиции и отметили его странный внешний вид – он был в парике и пижаме. Об этом сообщает mk.ru.

В последнее время Ревва все чаще стал выходить в свет и выступать на сцене. Не пропустил он и «Новую волну», собравшую большую часть российских звезд. Перед своим номером Александру нужно было подготовиться. На репетиции ему надели парик с седыми волосами, который приводил шоумена в недоумение.

Как отмечает журналист портала, Ревва сидел и терпеливо ждал, пока ему укладывали искусственные пряди. Их зачесывали назад и фиксировали лаком. Но для чего понадобился такой образ – неизвестно.

К слову, несмотря на то, что Александр старается полноценно вернуться к концертной деятельности, многие этим фактом недовольны. Так, в беседе с сайтом «Страсти» глава ФПБК Виталий Бородин заявлял, что Ревва – «предатель». Также он признался, что не считает его мужчиной.

Ранее в Петербурге отменили выступление Александра Реввы.