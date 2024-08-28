Актер Артем Алексеев расстался с женой Галиной Безрук после 8 лет брака: обвинил в измене

Актер Артем Алексеев посвятил пост в личном блоге жене Галине Безрук, в котором признался, что больше не будет пытаться сохранить семью. Он заявил о расставании, а также намекнул, что причина кроется в измене Галины Безрук.

Свадьба знаменитостей состоялась восемь лет назад. Тогда они решили пожениться после года отношений и настолько были уверены в чувствах друг друга, что даже обвенчались. Однако семейная жизнь оказалась непростой. Не раз супруги расставались, так как не могли справиться с проблемами, и в итоге пришли к окончательному разрыву.

В социальной сети Артем заявил, что «отпускает» Галину. При этом он благодарен ей за то, что она родила ему дочь. Алексеев признался, что всегда будет рядом с женой, несмотря ни на что.

Напрямую о причине расставания артист не рассказал, но намекнул, что у Безрук новый роман с музыкантом Арсентием Ткаченко. Он напомнил дирижеру, что Галина венчана с ним.

«Хватит наматывать сопли на кулак Тема…». Все, перестал родная, 1,5 года мотал… Старец Илия отвел тебя от меня в миру… Не забывай, что мы венчаны. И давали клятву перед Господом Богом и Богородицей. P.S. Квартиру бы поменяли, там же моя энергия…» - написал актер.

Галина пока никак не отреагировала на заявление мужа.

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