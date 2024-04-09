Кэмерон Диаз вместе с мужем обратилась к психологу

Американская актриса Кэмерон Диаз и ее муж, музыкант Бенджи Мэдден, обратились за помощью к психологу. Об этом пишет издание OK!.

Инсайдер из окружения супругов рассказал, что артистка и музыкант обсуждают свои проблемы в браке с семейным психологом. Источник уточнил, что Диаз покинула Голливуд ради того, чтобы заняться своим ментальным здоровьем.

«Кэмерон сказала своим друзьям, что они ходят вместе к специалисту. Это помогает им решать проблемы в отношениях до того, как они станут серьезными», — поделился собеседник издания.

Напомним, Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден состоят в браке с 2015 года. В 2019-м актриса впервые стала матерью – она родила дочь, которую назвали Рэддикс. После замужества артистка приостановила съемки в кино.

В конце марта стало известно, что Диаз и Мэдден вновь стали родителями. У пары появился сын.

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