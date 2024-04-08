Раскрыта причина резкого старения актера Джеки Чана

Актер Джеки Чан объяснил, почему резко постарел за короткий срок. По его словам, это было необходимо из-за подготовки к новому фильму. Об этом сообщает The Star.

Напомним, что звезда голливудских фильмов в марте шокировал поклонников своим внешним видом. Он посетил конференцию, на которой предстал с седыми волосами, бородой и потухшими глазами. Многие обеспокоились состоянием здоровья кумира и стали интересоваться, все ли у него хорошо.

В итоге Джеки Чану пришлось сознаться – на самом деле он специально сменил имидж из-за съемок.

«Моему персонажу требуется иметь седые волосы, белую бороду и выглядеть старым», - рассказал актер.

К слову, 7 апреля Джеки Чану исполнилось 70 лет. Но при этом сам он, как признается, по поводу возраста не переживает. Он пошутил, что каждый раз, когда слышит, сколько ему лет, у него «ненадолго останавливается сердце». Впрочем, на здоровье знаменитость не жалуется и чувствует себя хорошо.

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