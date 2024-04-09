Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли снялась в платье за 681 тысячу рублей. Актриса показала кадры в свадебном наряде в соцсети.

Мерьем примерила свадебное платье в пол от бренда Maison Novague. Наряд был сшит с уникальным тюлем. Платье открыло шею звезды и сделало акцент на ее талии. На голове турецкой актрисы была фата. Мерьем аккуратно уложили волосы и нанесли нюдовый макияж.

«Как я себя чувствовала в самом удивительном свадебном платье в мире? Нет слов», — написала Узерли.

По данным сайта бренда, свадебное платье стоит 6800 евро (681 тысячу рублей).

Отметим, что актриса никогда не была замужем, а свадебные наряды примеряла только на съемках. Узерли воспитывает дочерей: 10-летнюю Лару и 3-летнюю Лили.

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