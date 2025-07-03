«Каждый день я получаю отказы»: дочь Григория Лепса осталась без работы в кино

Дочь Григория Лепса заявила, что режиссеры не хотят снимать ее в кино. Инга пожаловалась на профессиональные неудачи в соцсети.

Инга Лепс снималась в сериалах «Игры», «Курьеры», однако на сегодняшний день в ее карьере наступила черная полоса. За последний месяц дочь певца записала «рекордное количество проб», но Ингу не утвердили ни в один проект.

«Все шансы даны, все двери открыты — без результата!» — заявила она.

Более того, она захотела снять короткометражный фильм, но не смогла найти команду для съемок. По словам Инги, ей тяжело слышать каждый день отказы.

«Каждый день, без исключения, я получаю отказы — от режиссеров, от продюсеров, от танцовщиков, от актеров, от продакшенов, от фестивалей, от инвесторов. Как будто вот-вот и все решится — но нет! Просто не повезло, говорят», — призналась знаменитость.

Также дочь Григория сообщила, что переживает за свой внешний вид: ее не покидают мысли о похудении.

Ранее сообщалось, что певец Григорий Лепс подал заявку в Роспатент на регистрацию знака «наГЛец». Подробности читайте в этой новости.

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