Певец Григорий Лепс подал заявку в Роспатент на регистрацию знака «наГЛец»

Певец Григорий Лепс обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака. Речь идет о названии «наГЛец».

Об этом пишет Агентство городских новостей Москва.

Под заявленным товарным знаком артист планирует производить и выпускать видеокассеты, диски, кинопленку. По информации источника, заявка также подана в категории «Гостиницы и пансионы».

Автором обращения указан Григорий Викторович Лепсверидзе. Это настоящая фамилия артиста. Заявка направлена 20 июня.

Ранее артист хотел зарегистрировать товарный знак «дядьГРИШ». Заявка подавалась 20 мая.

24 июня артист посетил день рождения певицы Анны Asti в особняке на Волхонке. Лепс был без юной спутницы Авроры Кибы. В этот вечер он пригласил на медленный танец актрису Софью Эрнст.