Успешная бизнес-леди: раскрыто, чем на самом деле занимается мать невесты Григория Лепса

Недавно Виктория Боня в эфире шоу «Злые языки» неожиданно заговорила о жизни невесты певца Григория Лепса Авроры Кибы. Телеведущая утверждала, что отец девушки обанкротился и погиб, поэтому ее решили выдать замуж за богатого жениха, чтобы расплатиться с долгами. Однако, как оказалось, мама Авроры — успешная предпринимательница, которая смогла построить прибыльный бизнес.

Как выяснил Super, отец девушки Илья Беляков основал в 2004 году со своим братом Аркадием две компании, которые занимались арендой и управлением недвижимости. Обе фирмы были ликвидированы в 2016 году по решению ФНС. Спустя год мужчина умирает в возрасте 47 лет, его похоронили на Троекуровском кладбище.

Дядя семьи продолжил заниматься бизнесом, но компании приносили убытки. Дела одной из фирм наладились в 2020 году, но спустя год она закрылась.

Жена Ильи после смерти мужа остается одна с 11-летней Авророй и ее семилетним братом. Однако дела у Татьяны Беляковой пошли в гору — матери невесты народного артиста принадлежит бизнес-центр «Капитал» в центре Москвы. За 2024 год чистая прибыль зарегистрированных на имя Татьяны компаний составила 17,5 млн рублей.

Еще один источник дохода семьи Беляковых — автомойка в элитном ЖК в Хамовниках. В прошлом году компания заработала 4,7 млн рублей.

Однако у Татьяны есть и убыточный бизнес — деловой центр «Плющиха 55». В прошлом году он ушел в минус на 11 млн рублей.

Напомним, Аврора Киба жестко ответила Виктории Боне, заявившей о многомиллионных долгах ее отца. Девушка назвала эту информацию «смешной» и отметила, что бывает «на красных дорожках с детства».