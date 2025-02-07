Катю Кабак уличили во лжи после слов о начале отношений с Тимуром Родригезом. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

В новом интервью актриса рассказала, как начинался роман с певцом. По словам Кати, они были знакомы 15 лет, но все это время общались как друзья, поскольку находились в браке. Когда Кабак в позапрошлом году позвонила Тимуру поздравить с днем рождения, то они договорились о встрече. По словам знаменитости, на тот момент он уже расстался с женой. Также Катя утверждает, что даже после встречи их долгое время объединяла дружба.

Однако Светский хроник опубликовал старое интервью Тимура, в котором он сообщил иную версию. На ролике певец заявил, что бросил жену ради Кати по СМС. По словам артиста, их отношения с супругой изжили себя.

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