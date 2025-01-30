Влюбленная в Родригеза Катя Кабак раскрыла причину развода с бизнесменом

Актриса Катя Кабак заявила, что Тимур Родригез не был причиной ее развода. Она рассказала о расставании с бизнесменом и новой любви в интервью «Каравану историй», которое публикует «7Дней.ru».

В прошлом году Родригез неожиданно заявил о разводе с супругой, а потом его стали чаще видеть в компании Кати Кабак. Как оказалось, артисты влюблены и встречаются. Ходили слухи, что отношения пары начались раньше, чем произошли разводы. Актриса ведь тоже была замужем.

Кабак рассказала, что причиной ее расставания с бизнесменом Андреем Барби была не новая любовь. Она отметила, что думала о разрыве еще задолго до романа с Тимуром. Семилетний брак рухнул из-за разных взглядов. А кризис начался еще два года назад.

«В любых отношениях наступает момент, когда мнения, желания начинают расходиться. И важно сказать, с чем ты готов мириться, а с чем нет. Это не ультиматум. Это правило, которые вы создаете вдвоем, они необходимы, чтобы слышать друг друга, уметь договариваться. У нас не получилось», — объяснила Катя.

Актриса пояснила, что пыталась спасти брак, но ничего не получилось. Она сравнила отношения с игрой в шахматы, когда после твоего хода должен ходить партнер.

Она также опровергла, что Родригез повлиял на ее решение о разводе.

«В моем случае Тимур Родригез не был причиной развода. И я не ушла к нему, как неверно написали многие СМИ. Я никогда не делала такого заявления», — добавила она.

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