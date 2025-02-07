«Я продолжаю поиски невестки»: Анита Цой переживает из-за одиночества 32-летнего сына

Певица Анита Цой призналась, что переживает из-за одиночества 32-летнего сына Сергея. Звезда дала интервью Леди Mail.

Исполнительница хита «На восток» отмечает 54-летие. Артистка довольна своей жизнью, но ее беспокоит одиночество наследника. Она призналась, что Сергей занят работой и заработком финансов для своей будущей семьи. Из-за этого, по словам звездной матери, у него совсем нет времени для свиданий.

Анита не раз говорила о том, что готова помочь сыну наладить личную жизнь. И уже активно этим занимается.

«Я продолжаю свои поиски будущей невестки. Сын у меня рассудительный, с аналитическим умом, с хорошим воспитанием и уважаемыми родителями. Признаюсь, внуков мне уже хочется», – призналась Цой.

Певица отметила, что уже думает о том, как организует детскую площадку и какие комнаты отдаст для внуков. Кроме того, она любит готовку и мечтает о том, что будет учить готовить свою невестку.

«Я буду прекрасной свекровью! Лишь бы нашлась та единственная и неповторимая, которая будет любить моего сына и с которой он будет счастлив», — добавила Анита.

Ранее мы писали о том, что певицу Аниту Цой заподозрили в желании уйти из музыки и заняться фермерством.