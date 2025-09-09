Катя Мезенова развелась с мужем, от которого родила сына с большим невусом

Блогер Катя Мезенова развелась с мужем, от которого родила сына с невусом. Катя поделилась подробностями личной жизни в Telegram-канале.

В личном блоге Катя показала свидетельство о расторжении брака. 9 месяцев назад Мезенова объявила о расставании с мужем Александром. Почему пара не смогла сохранить брак — не уточняется.

«Теперь официально разведенка», — написала блогерша.

Мезенова отметила, что они с Александром сохранили дружеские отношения ради общих детей. Впервые Катя стала мамой в 2018 году. У нее родился сын с невусом, покрывающим большую часть тела. По данным СМИ, родинка в любой момент могла перерасти в злокачественную опухоль. Чтобы этого не произошло, мальчик прошел курс лечения в Израиле. В этом году он стал первоклассником.

Также у Кати есть дочь.

