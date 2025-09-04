«В тусовке над ней подшучивают»: Анна Семенович торопит возлюбленного с разводом

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович торопит с разводом своего женатого возлюбленного Дениса Шреера, с которым состоит в отношениях с 2023 года.

Как пишет Telegram-канал «Свита короля», Анна буквально «измучила» Дениса, так как ей надоели насмешки из-за романа с женатым мужчиной.

«Журналисты ее просто достали своими вопросами на эту тему. Да и в тусовке над ней подшучивают, будто сами без греха. Вот и пилит его почти каждый день», - сообщили каналу знакомые артистки.

При этом источник подчеркнул, что Семенович не смущал бы статус Дениса, если бы не общественное мнение.

Напомним, Анна Семенович и Денис Шреер познакомились в 2023 году в ресторане. Оказалось, что мужчина вместе с женой и ребенком проживает в Германии. После начала романа с артисткой мужчина переехал в Москву, однако развод затянулся, так как в Германии этот процесс якобы занимает годы.

Ранее Анна Семенович рассказала, что ее свадьба должна состояться в 2026 году. Артистка заверила, что избранник не экономит на ней, хотя торжество пара хочет не пафосное.