Катя Лель рассказала, что отказалась от приглашения в группу «Блестящие»

Российская певица Катя Лель рассказала, что получала приглашение в группу «Блестящие». Этим откровением она поделилась с Kp.ru.

«Это невыносимо! Я вам признаюсь, до моей творческой карьеры меня приглашали в «Блестящие». И я сказала: «Не-не-не! Не могу!» — сообщила она.

Напомним, «Блестящие» были одной из первых женских групп в России. В разное время среди участниц были Жанна Фриске, Юлия Ковальчук, Анна Семенович и Анна Дубовицкая.

Ранее Лель рассказывала, что была изначально уверена в успехе песни "Мой мармеладный", которая какое-то время назад пережила второй всплеск популярности. Певице, по ее словам, пришлось убеждать продюсера Макса Фадеева в том, что "песня должна жить". В целом же Фадеев вел себя не всегда тактично - так, он заставлял исполнительницу худеть.