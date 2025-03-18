Катя Лель призналась, что убеждала Фадеева в успехе песни «Мой мармеладный»

Певица Катя Лель посетила гала-ужин премии Prix d'Excellence de la Beauté 2025 в Театре на Малой Бронной и рассказала про секрет успешной песни. Также артистка призналась, что ей пришлось убеждать продюсера Максима Фадеева в успехе хита «Мой мармеладный» - он хотел написать песню еще лучше.

С Катей Лель общался корреспондент сайта «Страсти». Он поинтересовался у певицы, в чем кроется секрет успешной песни.

«Это всегда игра, непредсказуемый процесс. Ты как профессионал хочешь сделать максимально, чтобы песня была любима народом и вошла в каждое сердце. Но замысел вселенной в том, что это непредсказуемо», - призналась артистка.

Также Лель высказалась насчет песни «Мой мармеладный» - исполнительница изначально понимала, что композицию ждет успех.

«У меня была интуиция. Я понимала, что это навсегда. Я убедила Макса Фадеева в том, что эта песня должна жить. Он хотел написать песню еще лучше», - призналась исполнительница.

Лель не исключила, что ее новая песня превзойдет хит «Мой мармеладный». Песня записана вместе Betsy из дуэта, который спел «Сигма бой».

«Мы не знаем, что будет завтра. Я уже верю в то, что у меня эта песня есть сегодня, которая завтра проявит себя», - поделилась исполнительница.

На гала-ужине также присутствовал певец Митя Фомин. Он рассказал, что «вышел из болезни» и по всем делам стал ездить на велосипеде.