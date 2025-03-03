«Снились прилавки с тортами»: Катя Лель рассказала, как ее изнемогал диетами Максим Фадеев

Катя Лель рассказала, что Максим Фадеев называл ее жирной и заставлял худеть. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Ваша Наташа».

Певица Катя Лель в интервью Наталье Подольской призналась, что долгое время страдала из-за необходимости сидеть на диетах. По словам знаменитости, в пик свой популярности она постоянно голодала.

«Вечные диеты, питание по Монтиньяку, по группе крови, чего только не было! И спортивное питание: две ложки риса, 150 граммов рыбки на пару или курочки, три миндаля, зеленое яблоко в день тренировки. А тренировки были каждый день перед значимыми событиями. Я постоянно была в процессе недоедания. Мне снились прилавки с пельменями, тортами», — рассказала она.

Лель вспомнила, что на похудении настаивал ее продюсер Максим Фадеев, который буллил ее за лишний вес.

«Максим Фадеев мне поставил условие: „Ты жирная! Ты должна быть очень сухой и качественной“. Я весила 52−53 килограммов и дошла до 45-ти при росте 165 сантиметров», — заявила певица.

Ранее мы писали о том, что Катя Лель отказалась нянчиться с внуками.