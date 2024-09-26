Катя Лель раскрыла, какую роль она хотела бы сыграть в кино
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Катя Лель рассказала, что хотела бы сыграть в кино волшебницу или фею. Об этом сообщает NEWS.ru.
Певица Катя Лель пришла на премьеру сериала «Последний богатырь: Наследие», который накануне показывали в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Она поделилась с журналистами ролью своей мечты.
«Я бы обязательно выбрала ту самую роль, которая помогает людям. Волшебница или фея. Силой мысли она способна была бы исцелять все человечество», — рассказала певица.
Катя Лель за свою карьеру успела сняться в картинах «Любовницы», «Просто живи» и «Клуб». В основном Лель играла роль камео.
Ранее мы писали о том, как поздравил Катю Лель с юбилеем бывший муж. По словам певицы, она заблокировала его в телефоне и соцсетях, поэтому сообщение с поздравлением она получила через дочь.
Мы также рассказывали о том, что Катя Лель помирилась с Отаром Кушанашвили после его видеообращения в день рождения.