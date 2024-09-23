Катя Лель помирилась с Кушанашвили после его видеообращения в день рождения

Певица Катя Лель и шоумен Отар Кушанашвили помирились. Журналист опубликовал видеообращение в день рождения артистки и пообещал перестать шутить на темы, которыми она живет.

«Моя дорогая подруга Катя. Спасибо тебе за эту честь – ты пригласила меня на юбилейный концерт. Я с первой секунды, услышав об иске, знал, что мы с тобой, отдыхавшие в одном турецком отеле, я, ходивший к тебе на праздник дочери, когда она родилась, и сидевший с мамой Павла Буре, я, который видел, как ты рыдала, когда во время концерта в Метелице тебя застигла весть о смерти папы – мы это предадим огню, как в известной песне нашего кореша Алексея Глызина?» - обратился к Лель Кушанашвили.

Журналист заявил, что их с певицей любовь и дружба вечна. Отар заверил, что в его шутках и остротах «нет злобы, желчи».

«И после того, как я завершу лечение, мы с тобой воссоединимся и покажем всем, что достоинство – это вечная «валюта», только и есть у нас с тобой. Мы должны обняться, поцеловаться и забыть все. С этой минуты никакого сарказма в адрес того, чем ты живешь. Только понимание того, что ты славная, добрая, очень профессиональная барышня», - произнес Кушанашвили.

Лель разместила видео Отара в своем личном блоге. Она подписала: «За твоими словами искренности и осознанности стоит нечто большее, я тебе расскажу при нашей встрече. Горжусь тобой».

Ранее певица объяснила, почему подала в суд на онкобольного Кушанашвили.