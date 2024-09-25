«Он мне не даст спокойного житья»: как поздравил Катю Лель с юбилеем бывший муж

20 сентября певице Кате Лель исполнилось 50 лет. Артистка с размахом отметила юбилей и позвала на праздник родных и близких друзей. Поздравил звезду и ее бывший муж Игорь Кузнецов, однако исполнительница хита «Мой мармеладный» заблокировала его в телефоне, поэтому экс-супругу пришлось передать сообщение через дочь.

На мероприятии присутствовало много звезд шоу-бизнеса, а ведущим вечера был Николай Басков.

В подарочных коробках Лель обнаружила много селективного парфюма — теперь звезде много лет можно не думать о покупке ароматов. Одна из подруг Кати знала, что она мечтает об аметисте и преподнесла ей натуральный камень в виде сердца размера 30−40 см. Он стоит как минимум полмиллиона.

«У меня от него мурашки по телу! Он исцеляет, обладает очищающей энергией. Я, когда увидела, чуть с ума не сошла от счастья», — поделилась певица в беседе со StarHit.

Звезде подарили много посуды — правительство Москвы прислало ей красивый чайный набор, расписанный гжелью с золотом. Алика Смехова вручила Лель буддистский колокольчик.

Дочь Кати Эмилия порадовала маму косметическим набором. Бывший муж Лель, с которым она прожила в браке почти 20 лет, не смог до нее дозвониться. Артистка заблокировала Игоря в телефоне.

«Мы не общаемся, с праздниками он поздравляет через ребенка, этого достаточно. Я его заблокировала, потому что понимала: он мне не даст спокойного житья. Зачем мне отвлекаться?», — пояснила она.

В сообщении экс-супруг сказал Кате, что она на правильном пути.

Напомним, Катя Лель рассказала, что причиной развода с мужем стал его алкоголизм. В последнее время, по словам звезды, Кузнецов пил практически каждый день.