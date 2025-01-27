Карен Шахназаров прокомментировал смерть Игоря Янковского

Кинорежиссер, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров выразил соболезнования семье актера и медиаменеджера Игоря Янковского, о смерти которого стало известно 27 января. Об этом пишет NEWS.ru.

«Царствия небесного. Он племянник Олега Ивановича был? Соболезную», — заявил кинематографист.

Игорь Янковский скончался в возрасте 72 лет. По данным Telegram-канала Mash, артиста несколько дней назад доставили в больницу в дезориентированном состоянии, которое оценивалось как тяжелое. Журналисты выяснили, что причиной смерти артиста стал цирроз печени.

Янковский окончил театральное училище имени Щукина. До 1992 года служил в Московском драмтеатре на Малой Бронной.

Он также был одним из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России. Его путь в рекламном бизнесе начался в 1992 году.

Незадолго до этого Карен Шахназаров отреагировал на новость о клинической смерти Тиграна Кеосаяна.