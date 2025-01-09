«Спасибо, что сказали»: Карен Шахназаров отреагировал на новость о клинической смерти Тиграна Кеосаяна

Кинорежиссер Карен Шахназаров не знал о госпитализации продюсера Тиграна Кеосаяна. Он впервые услышал о клинической смерти и коме ведущего от журналистов.

В разговоре с NEWS.ru Шахназаров заявил: «Да вы что, я вообще не в курсе! Что-что с ним?... Спасибо, что сказали».

Шахназаров пожелал Кеосаяну выздоровления. Комментировать резкое ухудшение здоровья ведущего режиссер не стал – отметил, что ему нужно узнать подробности.

Напомним, о госпитализации мужа 9 января сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, у Кеосаяна больное сердце. Супруга Тиграна призналась, что написала о случившемся из-за звонков репортеров. Симоньян отметила: с ними живет мама Кеосаяна, два года назад потерявшая старшего сына. Сейчас женщина надеется, что «Господь смилостивится над младшим», написала жена Тиграна и призвала молиться за него.