Кардинально преобразившегося Стаса Михайлова назвали в Сети «вторым Киркоровым»

Певец Стас Михайлов удивил поклонников изменениями во внешности. Артист помолодел и стал по-другому одеваться, из-за чего ее стали сравнивать с Филиппом Киркоровым.

В личном блоге исполнитель хита «Все для тебя» опубликовал новый снимок с женой. На нем он позировал перед особняком в свободных джинсах, черной майке и легком пиджаке. Фанаты обратили внимание также на необычную обувь вокалиста. Он выбрал ботинки на массивной высокой подошве.

В комментариях пользователи отметили, что после смены образа Михайлов стал «вторым Киркоровым». Причем нравится это не всем. Хейтеры пишут, что он стал выглядеть «искусственно».

Сам же Стас Михайлов своим преображением доволен. Он делился, что смог похудеть на 17 килограммов при помощи системы интервального голодания. А вместе с изменениями в фигуре он подобрал и новый гардероб. Его оценила для портала «Страсти» стилист Евгения Вершинина.

Ранее у Стаса Михайлова отменили концерты в трех городах. Недавно певец вышел на связь и назвал причину.