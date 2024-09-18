55-летнему Стасу Михайлову предложили сменить молодежный стиль на итальянскую классику с легкой небрежностью

В шоу-бизнесе стиль — это не только одежда, это еще и способ заявить о себе, поддерживать внимание публики и развиваться вместе со временем. Певец Стас Михайлов - один из тех артистов, чьи образы часто становятся объектом обсуждения, иногда даже насмешек. Но за его выбором одежды стоит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Об этом сайту «Страсти» рассказала дизайнер Евгения Вершинина.

Как отметила эксперт, разбор образов Стаса Михайлова – не самая простая задача, особенно в контексте того, как его стиль меняется и воспринимается публикой. Один из ключевых элементов его нарядов — это яркие цвета и принты.