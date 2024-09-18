55-летнему Стасу Михайлову предложили сменить молодежный стиль на итальянскую классику с легкой небрежностью
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
В шоу-бизнесе стиль — это не только одежда, это еще и способ заявить о себе, поддерживать внимание публики и развиваться вместе со временем. Певец Стас Михайлов - один из тех артистов, чьи образы часто становятся объектом обсуждения, иногда даже насмешек. Но за его выбором одежды стоит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Об этом сайту «Страсти» рассказала дизайнер Евгения Вершинина.
Как отметила эксперт, разбор образов Стаса Михайлова – не самая простая задача, особенно в контексте того, как его стиль меняется и воспринимается публикой. Один из ключевых элементов его нарядов — это яркие цвета и принты.
Стас не боится экспериментировать с насыщенными оттенками и экстравагантными узорами. Это может свидетельствовать о его желании привлечь внимание, что вполне нормально для артиста его уровня, особенно учитывая специфику российской эстрады, где яркость - один из способов оставаться заметным.
Следующим аспектом является его страсть к молодежным трендам. Многие поклонники привыкли видеть Стаса в более классических образах и для них худи, рваные джинсы и яркие кроссовки могут показаться шагом в сторону.
«Но, если посмотреть глубже, это - попытка создать связь с новой, более молодой аудиторией. Артист, чтобы оставаться востребованным, должен адаптироваться к переменам, а мода — это часть этого процесса. В конце концов, если бы мы не шли в ногу со временем, то и сейчас бы носили "химку" и шапки "петушки"»
Евгения Вершинина
Дизайнер
Не стоит забывать и про аксессуары, которые играют важную роль в его образах. Цепочки, шляпы и очки — это, по словам дизайнера, элементы, которые придают индивидуальность стилю Михайлова.
«Хотя иногда аксессуары артиста могут перегружать образ, нельзя отрицать, что они помогают выделить артиста из толпы»
Евгения Вершинина
Дизайнер
Что касается общего образа и имиджа, Стас, как и любой артист, стремится к созданию запоминающегося стиля, который ассоциировался бы с его именем. Однако, как подчеркнула эксперт, иногда бывает сложно найти баланс между современными трендами и личным стилем. В таких случаях можно сказать, что критика его нарядов — это просто реакция на что-то новое и неожиданное.
«Лично я считаю, что Стас Михайлов отлично чувствует себя в выбранных им образах, и это, по сути, самое важное. Как артист, он вправе экспериментировать и искать свое место в моде. Однако, если говорить о том, что ему могло бы идеально подойти, я бы предложила итальянскую классику с легкой ноткой небрежности - этот стиль бы прекрасно подчеркивал его харизму и зрелость»
Евгения Вершинина
Дизайнер
Что касается критики, то стоит помнить, что восприятие стиля всегда субъективно. То, что одному кажется модным, другому может показаться неуместным. Однако мода - это не только следование трендам, но и способ выразить себя.
Стиль Стаса Михайлова - это отражение его личности и стремление к самовыражению, даже если этот выбор иногда вызывает споры, заключила дизайнер Вершинина.
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