«Мы вынуждены»: Стас Михайлов вышел на связь после отмены концертов

Певец Стас Михайлов вышел на связь после информации об отмене его концертов в трех городах – 17 октября в Самаре, 26 октября в Екатеринбурге и 28 октября в Челябинске. Он сообщил, что не выступит из-за невыполнения организатором необходимых условий.

«С сожалением сообщаем, что из-за недобросовестности и полного бездействия компании, мы вынуждены отменить концерты», – говорится в сообщении в Telegram-канале Михайлова.

По словам представителе артиста, организатор не оплатил аренду залов, услуги технических подрядчиков и гонорар, хотя билеты активно и хорошо продавались.

«По нашим сведениям, на всех площадках было продано уже больше половины зала. Обращаем внимание всех купивших билеты: билеты подлежат возврату в местах приобретения», – добавили они.

Михайлов в личном блоге сообщил, что обязательно приедет в эти города, но уже с другими организаторами.

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