Каникулы под угрозой: младшая дочь Оксаны Самойловой попала в больницу

У звездной четы Оксаны Самойловой и рэпера Джигана снова не задался отпуск. В прошлый раз все члены семьи заболели, поэтому им пришлось вернуться домой. На этот раз в больницу попала их младшая дочь Майя.

В своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) жена рэпера рассказала, что всю ночь провела в больнице с дочерью Майей. Однако она не пояснила, из-за каких именно симптомов они обратились к медикам.

После Самойлова добавила, что дочери стало намного лучше, и ее отправили долечиваться домой.

«Это называется отпуск с детьми», — пошутила она.

Прошлый отпуск звездной семьи также был испорчен постоянными болезнями. Они даже прервали каникулы и уехали домой раньше положенного срока.

Сперва все члены семьи подхватили какой-то вирус. У дочери Майи заболели уши и возникла тошнота. Также уши заболели у сына Максима, тошнило и дочь Лею, а Джиган словил солнечный лишай.

«Это отпуск из серии: спасибо, что живой», — писала расстроенная модель.

Ранее Самойлова прокомментировала информацию о том, что лишилась бренда косметики. Ранее сообщалось, что она вышла из состава учредителей, заработав крупную сумму.