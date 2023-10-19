Самойлова прокомментировала информацию о том, что лишилась бренда косметики

Блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова прокомментировала сообщение о том, что лишилась бренда косметики. Говорилось, что она вышла из состава учредителей, заработав крупную сумму.

Комментарий Самойловой приводит сайт Super.ru. Издание отметило, что знаменитость ответила на вопрос журналистов быстро и по существу.

«Все хорошо, я учредитель. Просто мы право владения брендом перенесли на другую компанию», - объяснила блогер.

Самойлова добавила, что перенос на новое юридическое лицо выполнен из-за «больших планов на мир».

Блогер является не только многодетной мамой, но и успешной предпринимательницей. Известно, что она основала марафон под названием «Стратегия на миллион». Заработок от него составил около 390 млн рублей. Стоимость курса была от 11 до 300 тыс. рублей.

Ранее Самойлова жаловалась на фигуру. Сейчас она находится в минимальном для себя весе – 55 кг, но недовольна фигурой, несмотря на многочисленные комплименты.