«Все эти истории — слухи»: почему на самом деле проживающий в США Леонтьев выступил на «Новой волне»

Проживающий в США Валерий Леонтьев выступил на «Новой волне» не ради денег. Об этом сообщает Telegram-канал Свита Короля.

Валерий Леонтьев проживает в США, где отказался от общения с прессой, публичности и концертов. Однако на днях артист прервал творческую паузу и выступил на «Новой волне» в Казани по приглашению Игоря Крутого. В СМИ писали, что певец прилетел в РФ за «баснословный» гонорар. Однако инсайдер, знакомый с ситуацией, опроверг подобные слухи. По его словам, Леонтьев не нуждается в деньгах. Он выступил на концерте по дружбе.

«Валерий Яковлевич приехал на «Новую волну» по дружбе, все эти истории о баснословных гонорарах – слухи. Конечно, он за копейки выступать не будет, но главное для него – для кого петь. Это должны быть друзья или друзья друзей», — заявил источник.

Отметим, что сам Леонтьев не комментировал выступление на «Новой волне».

