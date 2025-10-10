Какую пенсию получает уехавшая из России Алла Пугачева

Пенсия уехавшей из России Аллы Пугачевой составляет минимум 67 тысяч рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

15 лет назад в СМИ появилась информация о пенсии Пугачевой в 15 тысяч. На сегодняшний день, как утверждает источник, певица получает 25 тысяч 850 рублей.

При этом издание Kp.ru напомнило, что пенсионеры из Москвы со званием народный или заслуженный артист РФ имеют прибавку к пенсии в размере 41 тысячи 995 рублей. Таким образом, Алла Пугачева получает от государства минимум 67 тысяч.

Адвокат Сергей Романов объяснил, что смена места жительства не лишает Пугачеву выплат: «Пенсионные выплаты прекращаются только в связи с утратой обстоятельства их назначения или в связи со смертью получателя пенсии».

Источник утверждает, что сумма идет на погашение платежей за квартиру, налоги и решение бытовых вопросов.

Ранее Аллу Пугачеву отключили от российской системы обязательного медицинского страхования. Ее полис ОМС аннулирован из-за несоответствия персональных данных. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 65-летний телеведущий Дмитрий Дибров назвал справедливой свою пенсию в 40 тысяч.