«Считаю справедливым»: назван размер пенсии 65-летнего телеведущего Дмитрия Диброва

65-летний телеведущий Дмитрий Дибров получает пенсию в размере 40 тыс. рублей. Шоумен доволен ежемесячной выплатой.

«У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже. Считаю размер пособия справедливым», - сказал Дибров сайту Kp.ru.

На иждивении ведущего находятся трое несовершеннолетних детей. Он содержит штат прислуги и собирается сохранить привычный образ жизни детям после развода с женой Полиной. Дибров отмечает: пенсия лишней не бывает.

Аналогичную пенсию около 40 тысяч получает 88-летний ученый Николай Дроздов. Он признался: хорошо, когда есть заработки. Но даже при таких ежемесячных выплатах телеведущий ни на что не жалуется.

Автор песен звезд Лариса Рубальская получает пенсию «тридцать с небольшим тысяч». Она говорит, что работает, поэтому на все хватает. По ее подсчетам, активной пенсионерке в Москве нужно получать 200 тысяч в месяц – этих денег будет достаточно, чтобы заплатить за квартиру, помочь внукам и другое.

67-летняя певица Ольга Зарубина говорит, что у большинства москвичей пенсия составляет 25 тысяч, а чтобы жить, надо где-то подрабатывать.

Актриса Галина Стаханова получает пенсию в размере 25 тысяч и чуть больше тысячи в качестве доплаты за возраст. Она признается, что работает и не собирается отказывать от предложений.

Ранее композитор и певец Юрий Лоза рассказал о пенсии в 16 тысяч рублей. Он признался, что если бы не выступления и интервью, давно «загнулся».