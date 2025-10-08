Аллу Пугачеву отключили от российской системы обязательного медицинского страхования. Ее полис ОМС аннулирован из-за несоответствия персональных данных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, несмотря на отъезд из России, у артистки был бумажный полис старого образца. Она могла ходить к врачам, получать российскую медпомощь, но при этом ей необходимо было заменить полис на новый. Пугачева не произвела замену, поэтому ее исключили из системы ОМС. Произойти это могло в случае ошибки или несовпадения в учете персональных данных. Вероятно, было зафиксировано несоответствие ФИО, адреса или возраста.

Источник утверждает: если знаменитость вернется в Россию и обратится в госклинику с экстренной проблемой, то ее примут. Но после выздоровления отправят в страховую компанию восстанавливать ОМС.

Отмечается, что супруг Пугачевой, в отличие от нее, своевременно обновил полис и даже прикрепился к центру психического здоровья, бюджетной стоматологии и к терапевту.

