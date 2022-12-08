«Каков шалун»: Петросян заставил молодую жену оголить грудь на камеру
77-летний Евгений Петросян все никак не может нарадоваться тому, что на старости лет ему так повезло – женился на молодой девушке. 33-летняя Татьяна Брухунова действительно делает артиста счастливым, и поклонники отмечают, что он как будто даже помолодел. Сейчас супруги отдыхают на Мальдивах, откуда часто делятся совместным контентом. На последней фотографии, которую выставила Татьяна в Сеть, видна ее обнаженная грудь. И в подписи под постом она призналась – именно муж выбрал этот снимок.
Брухунова опубликовала серию кадров в белом легком платье с вырезами по бокам. На первом фото все безобидно и прилично, но на втором грудь девушки так и норовит выпасть. Татьяна написала: «Первую выбрала я. Вторую муж». В комментариях поклонники стали хвалить Петросяна за то, что он не боится, что его красавицу-жену кто-нибудь уведет после таких снимков.
Татьяна Брухунова
Фото: Личный блог Татьяны Брухуновой
Отметим, что на отдыхе супруги очень много активничают, и это заставляет фанатов переживать за здоровье 77-летнего артиста. Все-таки не мальчишка, чтобы пытаться везде поспеть за молодой Татьяной. Но самого Петросяна его возраст не волнует. Он полон сил и каждый день это старается демонстрировать. На днях он опубликовал видео, в котором продемонстрировал, как бодро плавает брасом в океане.
Ранее Брухунова показала, какой романтический вечер ей устроил муж в отпуске.