«Каков шалун»: Петросян заставил молодую жену оголить грудь на камеру

77-летний Евгений Петросян все никак не может нарадоваться тому, что на старости лет ему так повезло – женился на молодой девушке. 33-летняя Татьяна Брухунова действительно делает артиста счастливым, и поклонники отмечают, что он как будто даже помолодел. Сейчас супруги отдыхают на Мальдивах, откуда часто делятся совместным контентом. На последней фотографии, которую выставила Татьяна в Сеть, видна ее обнаженная грудь. И в подписи под постом она призналась – именно муж выбрал этот снимок.

Брухунова опубликовала серию кадров в белом легком платье с вырезами по бокам. На первом фото все безобидно и прилично, но на втором грудь девушки так и норовит выпасть. Татьяна написала: «Первую выбрала я. Вторую муж». В комментариях поклонники стали хвалить Петросяна за то, что он не боится, что его красавицу-жену кто-нибудь уведет после таких снимков.