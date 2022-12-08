Прямо на пляже: жаждущая секса Брухунова не может отстать от Петросяна на отдыхе

Татьяна активно делится со своими подписчиками подробностями роскошного отдыха с мужем. Супруги посещают рестораны и катаются на яхте. Женщина выгуливает на пляже разнообразные образы, а юморист снимает все это на камеру. Поклонники задаются вопросом, почему брюнетка почти не показывает Петросяна в своем микроблоге. Многие уверены, что она стесняется партнера.

«А почему вашего мужа не видим на вашей странице?» – написала одна из подписчиц.

«Как вы справедливо заметили, это моя страница. У него есть своя», – грубо ответила Брухунова. Она также добавила, что не является блогером и не собирается демонстрировать свою семью.

Недавно в Сети обсуждали активность Евгения Вагановича на отдыхе с молодой женой. Многие обеспокоены, что юморист так «долго не протянет».