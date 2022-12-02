«Не знаю, зачем этот извращенец так поступает»: покинувший Россию Петросян выступил с заявлением

Евгений Петросян вместе с супругой Татьяной Брухуновой недавно уехали из страны. Супружеская пара отправилась в отпуск на Мальдивы. Комик признавался, что очень устал от постоянной работы и съемок, поэтому ему понадобился небольшой отдых на море.

Но пока Петросян загорает под солнцем и думает над своей новой книгой о юморе, на Родине кое-кто успел его «похоронить». Артист в Сети наткнулся на видео на платформе YouTube, в котором сообщалось, что он умер. Наглая ложь настолько возмутила Петросяна, что он не смог молчать. В социальной сети он опубликовал новое видео, на котором бодро плавает в океане, тем самым доказывая, что находится в прекрасном расположении духа.

«Я не знаю, зачем этот извращенец так поступает, но он уже таким же образом (судя по предыдущему видео на канале) «похоронил» не одного меня, а многих известных артистов», - оставил подпись под роликом артист.