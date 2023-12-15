«Какой-то дурачок»: Распутина отказалась выходить замуж за бизнесмена, от которого родила дочь
Маша Распутина отказалась выходить замуж за бизнесмена, от которого родила дочь.
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Певица Маша Распутина отказалась выходить замуж за бизнесмена, от которого родила дочь. Об этом сообщает издание PROZVEZD.
В Москве состоялся большой сольный концерт Распутиной. Артистка находилась в хорошем настроении, поэтому после мероприятия она охотно пообщалась с прессой. В беседе с журналистами Маша поделилась подробностями о личной жизни.
Распутина уже более 20 лет живет с бизнесменом Виктором Захаровым, от которого она родила дочь Марию. Долгое время Виктор не мог развестись с первой женой. Когда же бракоразводный процесс начался, все стали говорить о предстоящей свадьбе Распутиной. Однако певица опровергла подобные слухи.
«Почему все верят? Какой-то дурачок написал и понеслось! Замуж выходить не собираюсь», — высказалась артистка.
Ранее мы писали о том, что Маша Распутина решила сменить имя и фамилию. Подробности смотрите в этой статье.
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